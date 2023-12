BKR vreest terugval probleemschulden door kortere registratie

Mensen die net uit de probleemschulden komen, worden niet geholpen door een kortere registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat stelt de stichting achter het schuldenregister op basis van studies van een onderzoeksbureau. Grote gemeentes willen de registratieperiode inkorten om mensen sneller van hun financiële problemen af te helpen, maar volgens Stichting BKR vergroot dat het risico op nieuwe problemen.

Wie nu schuldhulpverlening krijgt van de gemeente, heeft nog drie tot vijf jaar na het aflossen van schulden een speciale registratie bij het BKR. Maar een aantal gemeenten, waaronder de grote vier steden, wil die registratie vroegtijdig schrappen omdat dit mensen zou helpen.

Het BKR gaf het bureau Zanders opdracht onderzoek te doen naar zo’n kortere registratie. Daaruit zou naar voren komen dat het risico op nieuwe probleemschulden veel groter wordt bij mensen die korter geregistreerd staan. Bij mensen die na schuldhulpverlening vijf jaar geregistreerd blijven staan, is het risico op nieuwe schulden 12 keer zo hoog als bij mensen die nooit in betalingsproblemen zijn gekomen. Als die registratie maar zes maanden wordt bewaard, is de kans op nieuwe schulden volgens het BKR 24 keer zo hoog.

De jarenlange registratie van schuldhulp is bedoeld om mensen met financiële problemen te beschermen tegen nieuwe schulden. Zo kunnen kredietverstrekkers nagaan of iemand een nieuwe lening wel aankan. Maar gemeenten willen juist sneller van zo’n registratie af zodat schuldenvrije mensen met een schone lei verder kunnen gaan.