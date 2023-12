Booking ziet herstel van toerisme in het Midden-Oosten

Booking Holdings, het bedrijf achter de van oorsprong Nederlandse hotelboekingssite Booking.com, ziet dat het toerisme in het Midden-Oosten begint te normaliseren. Eerder stonden de boekingen voor vluchten en hotels in de regio onder druk door de oorlog tussen Israël en Hamas.

Volgens topman Glenn Fogel trekken de boekingen voor populaire bestemmingen zoals Egypte en Turkije weer aan. Hij zag bij het begin van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland in februari vorig jaar een vergelijkbare dip in boekingen. “Je zag direct een daling in Oost-Europa en daarna, tot maart, zag je weer een normalisering van de boekingspatronen”, zei hij in een interview met Bloomberg. “Ik heb niet teruggekeken, maar als we kijken naar andere crises, durf ik te wedden dat we zeer vergelijkbare patronen zouden zien”, voegde hij daaraan toe.

De activiteiten van het bedrijf in het Midden-Oosten zijn goed voor 7 procent van alle kamerboekingen van Booking, het grootste onlinereisbedrijf ter wereld naar beurswaarde.

Vorige maand zei Booking dat er vanaf de tweede week van oktober wereldwijd een vertraging optrad als gevolg van annuleringen en een daling van het aantal nieuwe boeking. Dat had te maken met vrees door de oorlog. Luchtvaartmaatschappijen laten nog steeds geen vliegtuigen naar Israël vliegen.