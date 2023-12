Britse economie krimpt meer dan verwacht, vrees voor recessie

De Britse economie is sterker gekrompen dan verwacht. Het bruto binnenlands product (bbp) van het Verenigd Koninkrijk daalde in de maand oktober met 0,3 procent. In september was nog sprake van een stijging met 0,2 procent. Dat heeft het Britse bureau voor de statistiek bekendgemaakt.

Economen hadden rekening gehouden met een daling van 0,1 procent in oktober. Zowel de dienstverlenende sector, de industrie en de bouw presteerden zwakker dan verwacht. De economie ondervindt onder meer hinder van de renteverhogingen door de Britse centrale bank en hoge inflatie.

Hoewel de economie in het vierde kwartaal waarschijnlijk licht zal groeien houden sommige economen rekening met een naderende recessie. De Bank of England verwacht volgend jaar vrijwel helemaal geen groei.