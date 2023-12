Britse toezichthouder wil tarieven creditcards aan banden leggen

De kosten die Visa en Mastercard in rekening brengen bij Britse klanten zijn sinds de Brexit vervijfvoudigd. De Britse toezichthouder voor betaaldiensten wil de kosten daarom terugbrengen naar het niveau van voor 2020.

De toezichthouder maakt zich grote zorgen over het gebrek aan concurrentie dat Visa en Mastercard hebben. De twee bedrijven liggen ook in andere landen onder vuur door de hoge vergoedingen die zij in rekening brengen. Hoewel het doorgaans per transactie gaat om minimale bedragen, kunnen de kosten fors oplopen.

Jarenlang waren transacties in Groot-Brittanniƫ onderworpen aan prijsplafonds die door de Europese Unie waren ingevoerd. Nadat Groot-Brittanniƫ zich in 2020 uit de Europese Unie had teruggetrokken, waren die beperkingen niet meer van toepassing.