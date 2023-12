Modebedrijf Omoda naar rechter om gelijknamig Chinees automerk

Het Zeeuwse modebedrijf Omoda spant een kort geding aan tegen een Chinees automerk met dezelfde naam dat binnenkort de Nederlandse markt op wil. Dat laat topman Jan Baan weten aan het ANP. Hij vreest dat het automerk OMODA de naamsbekendheid van zijn bedrijf aantast en probeert de komst daarvan via de rechter te voorkomen.

“Wij hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt en veel ge├»nvesteerd om een grote naamsbekendheid op te bouwen in de Benelux”, zegt Baan. “Wij kunnen dit niet over onze kant laten gaan.” De dagvaarding moet nog de deur uit. Het is nog niet bekend bij welke rechtbank het geding dient.

Omoda heeft in Nederland meer dan dertig winkels en verkoopt bijvoorbeeld ook schoenen met de eigen merknaam. Als een buitenlands autobedrijf dezelfde naam gebruikt vreest Baan verkeerde associaties bij het modebedrijf, waar hij zelf mede-eigenaar van is.

Het familiebedrijf uit Zeeland kondigde eerder op woensdag al maatregelen aan om de merknaam Omoda te beschermen. In het verleden spraken de twee bedrijven met elkaar over de merknamenkwestie, maar volgens Baan reageerde de Chinese autofabrikant op een gegeven moment niet meer. “Dan rest ons niets anders dan deze stap te zetten.”

Automerk OMODA was niet direct bereikbaar voor een reactie. Eerder verklaarde merkenrechtenadvocaat Radboud Ribbert dat het lastig kan worden om het Chinese bedrijf te verbieden de merknaam te gebruiken, omdat de twee ondernemingen niet dezelfde soort producten aanbieden.

Maar topman Baan van het Zeeuwse Omoda denkt toch een goede zaak te hebben. Hij zegt ook verbaasd te zijn dat het Chinese autoconcern geen problemen lijkt te zien. “Het voelt alsof de enorme ‘effort’ die we hebben geleverd om iets op te bouwen in de Benelux nu heel gemakkelijk aan de kant wordt geveegd.”