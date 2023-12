Shell steunt afspraken klimaattop

Energieconcern Shell staat achter de overeenstemming die is bereikt op de klimaattop COP28, liet een woordvoerder woensdag weten. “Het is in lijn met de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs, die we ook blijven steunen.”

Volgens de zegsman heeft het olie- en gasconcern tijdens de top twee belangrijke initiatieven onderschreven om de uitstoot terug te brengen. “Shell blijft zich inzetten om in 2050 een energieleverancier te zijn die geen emissies veroorzaakt”, aldus de woordvoerder.

“Door samen te werken met overheden die effectief beleid ontwikkelen, kunnen we helpen de vraag van de consument te verschuiven naar CO2-armere producten en de infrastructuur en technologie te ontwikkelen die nodig zijn om de energietransitie te faciliteren”, vervolgt hij.

Begin december beloofden vijftig olie- en gasconcerns in de wereld, waaronder Shell, in een gezamenlijke verklaring dat ze de CO2-uitstoot van hun eigen activiteiten zullen terugdringen. Geen van de bedrijven is echter van plan om de eigen olie- en gasproductie te verminderen.