Transavia krijgt dwangsom om nachtlandingen luchthaven Rotterdam

Transavia heeft een last onder dwangsom gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), meldt de toezichthouder. De luchtvaartmaatschappij is volgens de ILT dit jaar meerdere keren zonder geldige reden na middernacht geland op Rotterdam The Hague Airport.

Transavia liet enkele toestellen afgelopen mei, juni en augustus in de nacht landen op de luchthaven in Rotterdam, aldus de ILT. Grote commerciƫle luchtvaartmaatschappijen mogen het vliegveld namelijk niet zomaar gebruiken tussen 23.00 uur en 07.00 uur om geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Dat mag wel als er sprake is van een technische storing, extreme weersomstandigheden of een onverwachte vertraging. De toezichthouder zegt informatie op te vragen over de late landingen en kijkt of deze vallen onder de uitzonderingen.

De last onder dwangsom is een waarschuwing aan Transavia. Als de luchtvaartmaatschappij doorgaat met landen na middernacht zonder geldige reden, riskeert Transavia een dwangsom van 50.000 tot 250.000 euro, meldt de toezichthouder.