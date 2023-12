VNO-NCW: klimaatakkoord ‘belangrijke stap’ naar duurzame economie

VNO-NCW verwacht dat met het klimaatakkoord “belangrijke stappen” gezet kunnen worden naar een duurzame economie. Landen en bedrijven kunnen nu verder met de aanpak van het klimaatprobleem, aldus de werkgeversorganisatie.

VNO-NCW is blij dat op de klimaattop in Dubai naast afspraken over de geleidelijke afbouw van fossiele brandstoffen, ook een akkoord is bereikt over het verdrievoudigden van het aanbod in hernieuwbare energie en uitbreiding van het VN-klimaatschadefonds. “Nu is het zaak dat bedrijven en overheden gezamenlijk doorgaan met hun inspanningen om het wereldwijde klimaatprobleem aan te pakken en de mondiale CO2-reductie te versnellen.”

Tijdens de klimaattop in Dubai heeft het Nederlandse bedrijfsleven volgens VNO-NCW diverse klimaatoplossingen gepresenteerd die andere landen kunnen helpen bij de gemaakte afspraken. “Ook in eigen land zijn voor 2030 de klimaatdoelen inmiddels voor het eerst goed in beeld door alle maatregelen in het bedrijfsleven.”