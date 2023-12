Zara-moederbedrijf Inditex verkoopt meer kleding

Inditex, het Spaanse moederbedrijf van kledingwinkelketens als Zara, Pull & Bear en Bershka, heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de verkoop zien stijgen. De omzet ging met ruim 11 procent omhoog tot 25,6 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Volgens Inditex was sprake van groei in alle regio’s. Ook werden volgens de onderneming de herfst- en wintercollecties goed ontvangen door klanten.

De kledingverkoper zei dat de nettowinst met een derde toenam tot 4,1 miljard euro. Dat was nog 3,1 miljard euro in dezelfde periode van vorig jaar. Inditex spreekt van “zeer robuuste operationele prestaties”. Ook was volgens Inditex sprake van een “normalisering” van de logistieke toeleveringsketens.

Zara stond deze week nog in de belangstelling vanwege een omstreden reclamecampagne waarin mannequins in witte lakens waren gewikkeld. Op sociale media maakten mensen de vergelijking met slachtoffers van de oorlog tussen Israƫl en Hamas. Er werd opgeroepen tot een boycot van Zara. De campagne is nu ingetrokken.