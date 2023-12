Zweedse vakbondsleden weigeren afval Tesla op te halen

Werknemers van de Zweedse transportvakbond gaan meedoen aan de staking tegen Tesla. Zo willen zij medewerkers van Tesla steunen die staken voor een nieuwe cao. De bond meldt dat leden vanaf 24 december geen afval meer ophalen van locaties die de elektrische autofabrikant in Zweden heeft.

Zo’n 130 werknemers op tien locaties van Tesla in Zweden legden eind oktober het werk neer voor een betere cao. Eerder gingen leden van andere vakbonden al staken om hun solidariteit te uiten, zoals elektriciens en postbezorgers. Ook vakbonden in Denemarken en Noorwegen hebben zich aangesloten bij de werkonderbrekingen.

Een actie zoals deze is heel zeldzaam, zegt voorzitter Tommy Wreeth van de Zweedse transportbond in een verklaring. “We doen dit om de Zweedse collectieve arbeidsovereenkomsten en de veiligheid van het Zweedse arbeidsmarktmodel te beschermen. Tesla kan de norm op de Zweedse arbeidsmarkt niet negeren.”

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor automonteurs in Zweden verlopen stroef. De autofabrikant weigert om collectief te onderhandelen over lonen en andere voorwaarden. Dit was een eis van vakbonden en sommige pensioenfondsen. De transportvakbond wil de werkonderbreking alleen schrappen als Tesla een collectieve arbeidsovereenkomst met de vakbond van monteurs ondertekent. Tesla-topman Elon Musk zei eerder over de stakingen dat ze “krankzinnig” waren.