ABN AMRO: belangrijke rol voor AI in duurzaamheidstransitie

Kunstmatige intelligentie (AI) kan volgens ABN AMRO een waardevolle rol spelen in de duurzaamheidstransitie. Investeerders tonen steeds meer interesse in generatieve AI-toepassingen die een positieve bijdrage leveren aan complexe vraagstukken als klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Dat stelt de bank in een donderdag verschenen rapport. Kunstmatige intelligentie wordt nu onder andere ingezet voor het eenvoudig toepasbaar maken van data over duurzaamheid en het vormgeven van volledig nieuwe materialen, producten en ontwerpen. Deskundigen verwachten zelfs dat over twee jaar ruim 30 procent van de nieuwe materialen wordt ontdekt met behulp van AI.

Kunstmatige intelligentie is volgens ABN AMRO een schoolvoorbeeld van een ’twin transition’ omdat digitalisering en verduurzaming tegelijkertijd plaatsvinden en op elkaar inwerken. Zo presteren bedrijven die verder zijn op het gebied van digitalisering beter op het gebied van duurzaamheid.

De bank benadrukt dat voor de ontwikkeling van AI echter ook een prijs wordt betaald. Het verwerken van grote hoeveelheden data en het bijbehorende leerproces kost veel rekenkracht. Ontwikkelaars kijken al naar manieren om de AI-modellen energiezuiniger te maken. Inkopers van AI-technologie kunnen volgens ABN AMRO ook helpen de milieu-impact te beperken door kritisch te zijn op het soort toepassingen waarvoor ze die inzetten.