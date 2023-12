ABN AMRO neemt beleggingsapp BUX over

ABN AMRO neemt de Nederlandse beleggingsapp BUX over. Het Nederlandse fintechbedrijf heeft 500.000 klanten en is actief in acht Europese landen.

BUX werd in 2013 opgericht door voormalig BinckBank-directielid Nick Bortot. Het bedrijf heeft inmiddels vestigingen in Amsterdam en Londen. BUX profiteerde tijdens de coronapandemie van het feit dat mensen geld overhielden en tijd hadden om actief te gaan beleggen.

ABN AMRO was een van de eerste bedrijven die investeerde in BUX. Sinds 2019 werken ze samen en werden de systemen van de bank gekoppeld aan de app van BUX. Na de overname zijn ABN AMRO en BUX, zo zeggen ze zelf, in Nederland samen de grootste aanbieder van producten voor beginnende beleggers.

ABN AMRO laat in een verklaring weten dat het voor een groeiend aantal mensen steeds normaler wordt om op tijd over hun financiĆ«le toekomst na te gaan denken: “BUX heeft de afgelopen jaren op een uitstekende manier laten zien hoe klanten met die wens het beste kunnen worden bediend.”

Welk bedrag met de overname is gemoeid, is niet bekendgemaakt. De overname heeft geen betrekking op de crypto-activiteiten van BUX.