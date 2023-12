Air France-KLM stijgt op positief Damrak na handelsupdate

Air France-KLM behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie kwam voorafgaand aan zijn beleggersdag met een handelsupdate. Daarin liet het bedrijf weten het operationele resultaat in de komende vijf jaar met 2 miljard euro te willen verbeteren. Het aandeel werd ruim 6 procent hoger gezet.

Beleggers trokken zich verder op aan de jubelstemming op Wall Street, die volgde op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield woensdag zoals verwacht de rente ongewijzigd. Uit de toelichting en prognoses van de Fed kwam echter naar voren dat de rente volgend jaar waarschijnlijk harder omlaaggaat dan verwacht.

Verder wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook de ECB zal vrijwel zeker de rente onveranderd laten. Beleggers zullen dan ook scherp letten op de toelichting van ECB-president Christine Lagarde. Bij het vorige rentebesluit verklaarde Lagarde dat het nog te vroeg was voor een gesprek over een renteverlaging.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent hoger op 796,37 punten. De MidKap won zelfs 3 procent tot 908,19 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,9 procent.

Heineken liet weten topman Dolf van den Brink te willen herbenoemen voor een nieuwe termijn van vier jaar. Ook wil de bierbrouwer vertrekkend ASML-topman Peter Wennink benoemen tot commissaris. Het aandeel steeg 2,9 procent.

Staalconcern ArcelorMittal klom ruim 3 procent, dankzij een koopadvies door zakenbank JPMorgan. Platenlabel UMG profiteerde van een koopadvies door Citi en won 2 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer zakte daarentegen 1,6 procent, na een verkoopadvies door Citi.

Marel steeg 9 procent. De fabrikant van slachtmachines heeft een hoger overnamebod ontvangen van John Bean Technologies. Die Amerikaanse branchegenoot heeft zo’n 3,4 miljard euro over voor het IJslandse bedrijf.

Ebusco daalde 5 procent, na de uitgifte van nieuwe aandelen en een obligatielening. Ook werd de fabrikant van elektrische bussen iets minder positief over de omzet dit jaar. Vivendi steeg 10 procent in Parijs. Het Franse media- en entertainmentconcern overweegt zijn activiteiten op te splitsen in aparte bedrijven om meer waarde te creƫren.

De euro was 1,0897 dollar waard, tegen 1,0791 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 69,97 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 74,88 dollar per vat.