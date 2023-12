Amazon wint zaak over 250 miljoen euro belasting bij EU-hof

De hoogste Europese rechter heeft Amazon gelijk gegeven in een geschil over een belastingaanslag van 250 miljoen euro. De Europese Commissie had deze opgelegd omdat die meende dat afspraken tussen het bedrijf uit Seattle en Luxemburg neerkwamen op illegale staatssteun.

Het Europees Hof van Justitie besloot donderdag dat niet is aangetoond dat een belastingregeling tussen Amazon en Luxemburg uit 2003 “met de interne markt onverenigbare staatssteun vormt”. De Europese Commissie houdt toezicht op de interne markt.

Amazon zegt volgens persbureau Bloomberg dat de uitspraak bevestigt dat het bedrijf “alle toepasbare wetten heeft gevolgd en geen speciale behandeling kreeg”.

Ook de belastingafdrachten van andere grote bedrijven liggen onder een vergrootglas bij de Europese Commissie. Zo ligt bij het EU-hof in Luxemburg nog een zaak rondom een belastingdeal tussen Apple en Ierland.