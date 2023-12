Bloomberg: Adnoc overweegt overname kunstmestbedrijf OCI

Staatsoliebedrijf Adnoc uit de Verenigde Arabische Emiraten overweegt een overnamebod uit te brengen op de in Amsterdam genoteerde kunstmestproducent OCI. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Op het Damrak schoot de koers van MidKapper OCI hard omhoog door het bericht.

Volgens de ingewijden zou Adnoc een bod van 5 miljard dollar op tafel willen leggen. De koers van OCI is dit jaar fors gedaald. De marktwaarde van het bedrijf bedraagt momenteel ongeveer 4,8 miljard dollar.

Bloomberg stelt dat er al voorlopige gesprekken zijn geweest tussen Adnoc en OCI over een mogelijke deal. Het is echter niet zeker dat er een overeenkomst gesloten wordt. Adnoc zou ook delen van OCI kunnen overnemen. OCI heeft een fabriek op industrieterrein Chemelot bij Geleen in Limburg. Ook is het bedrijf actief in onder meer de Verenigde Staten en Egypte.