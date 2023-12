Boetes voor vier wortelbedrijven om verboden marktafspraken

Vier Nederlandse telers en verkopers van wortelen zijn beboet voor in totaal ruim 2,5 miljoen euro voor verboden afspraken over het onderling verdelen van de markt. “De onderlinge concurrentie tussen deze bedrijven werd hiermee beperkt”, constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het gaat om de bedrijven Laarakker, VanRijsingen, Veco en Verduyn. De vier ondernemingen verkopen waspeen en Parijse wortelen aan conserven- en diepvriesfabrikanten in Nederland, Belgiƫ en Duitsland. Waspeen wordt in de conservenindustrie vooral gebruikt in de mix met erwten. Naar Parijse wortelen is vooral vraag in Duitsland. De ongeoorloofde afspraken hadden een looptijd van tien jaar.

“Het is goed dat een einde is gekomen aan deze afspraak en dat de bedrijven schoon schip hebben willen maken door actief mee te werken aan het onderzoek en de overtreding te erkennen”, aldus de concurrentiewaakhond.