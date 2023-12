Bronnen: Unilever voert gesprekken over verkoop Elida Beauty

Levensmiddelenconcern Unilever voert vergevorderde gesprekken over een verkoop van Elida Beauty, de divisie achter onder meer wattenstaafjesmerk Q-tips en Zwitsal. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Gegadigde voor de divisie zou de Amerikaanse investeerder Yellow Wood Partners zijn.

De deal is nog niet zeker, maar de ingewijden voegen eraan toe dat er minder dan 1 miljard dollar mee gemoeid zou zijn. Alle merken die onder de divisie vallen waren volgens Reuters in 2022 goed voor ongeveer 760 miljoen dollar (omgerekend bijna 692 miljoen euro) aan omzet.

De merken van Elida Beauty behoren niet tot de belangrijkste namen van Unilever. Topman Hein Schumacher, die in juli aantrad, zei twee maanden geleden nog dat zijn bedrijf zich zou richten op de dertig belangrijkste merken van Unilever. Die zijn goed voor ongeveer 70 procent van de omzet.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Yellow Wood merken van Unilever overneemt. In mei nam de investeerder al het verzorgingsmerk Suave over. Ook investeert Yellow Wood al in het voetverzorgingsmerk Dr. Scholl’s.