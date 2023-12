Brussel verscherpt controle op kinderarbeid en milieuvervuiling

Grote bedrijven in de Europese Unie moeten sneller optreden als zij merken dat in hun toeleveringsketens sprake is van kinderarbeid of schade aan het milieu. Het Europees Parlement heeft daarover nieuwe afspraken gemaakt met de regeringen van de EU-landen.

De nieuwe voorschriften gelden voor ongeveer 13.000 grote Europese bedrijven, melden de onderhandelaars van het Europees Parlement. Verder zijn ze ook van toepassing op circa 4000 bedrijven die in de EU actief zijn, maar elders hun hoofdkantoor hebben.

De regels zijn niet onomstreden. Critici stellen dat de Europese bedrijven opgezadeld worden met steeds meer voorschriften, aangezien zij vanaf 2024 ook al moeten voldoen aan eerder overeengekomen eisen op het gebied van milieu en arbeidsvoorwaarden.