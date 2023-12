Claimorganisatie ziet de helft minder geannuleerde vluchten

Veel minder vluchten van en naar Nederlandse luchthavens zijn dit jaar geannuleerd, meldt claimorganisatie EUclaim na onderzoek. Vorig jaar ondervonden veel passagiers problemen op vliegvelden en bereikte het aantal geschrapte vluchten een recordhoogte. Dit jaar is het aantal vluchten dat niet doorging ruim gehalveerd.

EUclaim keek naar vluchten tot en met 3 december dit jaar die van en naar Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport vlogen. Dit zijn de drie grootste luchthavens in Nederland. Volgens de claimorganisatie zijn in 2023 iets meer dan 5600 vluchten vanuit Nederland geannuleerd, een stuk minder dan de 13.460 die vorig jaar niet doorgingen. Naar verhouding hadden passagiers vanaf Schiphol het meest last van uitval, 1,3 procent van alle vluchten werd geschrapt.

Luchthavens kampten in 2022 nog met personeelstekorten onder bijvoorbeeld beveiligers en bagageafhandelaars, vooral op Schiphol. Daardoor ontstonden soms lange rijen, waardoor sommige passagiers hun vlucht niet haalden. Ook luchtvaartmaatschappijen hadden te weinig personeel.

Dit jaar zijn vluchten uitgevallen om verschillende redenen. Zo schrapten bijna alle luchtvaartmaatschappijen vluchten tussen Nederland en Israƫl na de aanval van Hamas in oktober. Ook zorgden sneeuwval, stormen en dichte mist ervoor dat toestellen aan de grond bleven. Vorige week nog schrapten vliegmaatschappijen meer dan tweehonderd vluchten om onder meer zware mist.