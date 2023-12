CPB: risico op ziekte en uitkering zeer ongelijk verdeeld

Het risico om ernstig ziek te worden of afhankelijk te worden van een uitkering is in Nederland zeer ongelijk verdeeld. Mensen met het hoogste risico op gezondheidsklachten hebben een vier keer grotere kans afhankelijk te worden van een uitkering. Vaak houden de klachten van deze mensen verband met hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Dit blijkt uit het rapport Stapeling en voorspelbaarheid van arbeidsmarkt- en gezondheidsschokken van het Centraal Planbureau (CPB) dat donderdag is gepubliceerd. De meeste mensen in de leeftijdsgroep 25-60 jaar lopen volgens de onderzoekers relatief weinig risico op ziekte of een uitkering, maar 1 procent heeft een tot wel dertig keer grotere kans op tegenslag dan gemiddeld. Vaak gaat het hierbij om mensen met een flexibel arbeidscontract, laag inkomen, weinig vermogen of een migratieachtergrond.

Bovendien zijn tegenslagen uit het verleden volgens de onderzoekers vaak een voorbode voor nieuwe problemen. Mensen die te maken krijgen met grote schulden hebben bijvoorbeeld een verdubbelde kans op het slikken van medicijnen voor psychische klachten in het volgende jaar.

De onderzoekers hebben met behulp van kunstmatige intelligentie anonieme informatie over miljoenen Nederlanders verzameld. De inzichten uit het onderzoek kunnen volgens het CPB helpen om kwetsbare groepen beter preventief te ondersteunen.