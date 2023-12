ECB houdt vrijwel zeker opnieuw rentepauze

De Europese Centrale Bank (ECB) zal donderdag de rente in de eurozone vrijwel zeker onveranderd laten op 4 procent. De centrale bank houdt daarmee voor de tweede keer op rij een rentepauze, na een recordreeks van verhogingen. Sinds medio vorig jaar heeft de ECB de leenkosten in het eurogebied flink opgeschroefd tot het hoogste niveau ooit om de inflatie te bestrijden. Het rentebesluit, het laatste van dit jaar, wordt in de middag bekendgemaakt.

De inflatie in de eurozone is na de eerdere renteverhogingen inmiddels flink afgenomen ten opzichte van het hoogtepunt van bijna 11 procent een jaar geleden. Zo koelde de inflatie in november af tot 2,4 procent, van 2,9 procent in oktober. Het inflatiedoel van de ECB van 2 procent komt daarmee in zicht. Op de financiële markten wordt daardoor al volop gespeculeerd dat de rente in de eurozone komend voorjaar weer verlaagd zal worden.

De aandacht zal dan ook vooral uitgaan naar de toelichting van ECB-president Christine Lagarde. Bij het vorige rentebesluit eind oktober verklaarde Lagarde dat het nog te vroeg was voor een gesprek over een renteverlaging. De Franse centralebankpresident en ECB-bestuurder François Villeroy de Galhau liet begin december wel weten dat de ECB in de loop van volgend jaar een renteverlaging zal overwegen.