ECB laat rente in eurozone opnieuw onveranderd

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag de rente in het eurogebied opnieuw ongewijzigd gelaten. Daarmee wordt voor de tweede keer een pauze genomen met het verhogen van de rente om de inflatie onder controle te krijgen. Op de financiële markten was al verwacht dat de ECB bij het laatste rentebesluit van het jaar wederom pas op de plaats zou maken.

De rente in de eurozone staat nu op 4 procent, wat het hoogste niveau ooit is. Sinds medio vorig jaar heeft de ECB de leenkosten flink opgeschroefd om de inflatie aan te pakken.

Beleggers hopen dat de centrale bank in Frankfurt komend voorjaar de rente gaat verlagen nu de inflatie sterk is afgezwakt. ECB-voorzitter Christine Lagarde verklaarde bij het vorige rentebesluit eind oktober wel dat het nog te vroeg is om te praten over een verlaging. Lagarde komt later met een toelichting.

De inflatie in het eurogebied van twintig landen zwakte in november af tot 2,4 procent, van 2,9 procent in oktober. Het inflatiedoel van de ECB van 2 procent komt daarmee in zicht. Door de rente te verhogen wordt de economie geremd en dat zorgt weer voor een daling van de inflatie omdat de vraag onder druk komt te staan. Bovendien zijn de energieprijzen sterk gedaald, nadat die vorig jaar nog keihard stegen door de oorlog in Oekraïne.

Er zijn wel zorgen dat door de sterk gestegen rente de economie in een recessie kan belanden. De economie van de eurozone kromp in het derde kwartaal met 0,1 procent en de kans op krimp in het vierde kwartaal is groot. Een technische recessie wordt gedefinieerd als twee kwartalen met krimp op rij.

Voor heel 2023 wordt door de ECB wel op groei gerekend voor het eurogebied, namelijk met 0,6 procent. Volgend jaar zou dan sprake moeten zijn van 0,8 procent groei en 1,5 procent in 2025 en 2026.

De inflatie zou volgens de bank over heel 2023 gemiddeld 5,4 procent moeten zijn. Voor volgend jaar wordt dan een afzwakking naar 2,7 procent verwacht en dan 2,1 procent in 2025 en 1,9 procent in 2026, aldus de ECB.