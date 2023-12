ECB-president Lagarde: we moeten waakzaam blijven

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) stelt dat waakzaamheid geboden blijft in de strijd tegen de inflatie. Volgens haar werd bij de afgelopen vergadering niet door de beleidsmakers gesproken over een mogelijke renteverlaging door de centrale bank.

De ECB hield donderdag de rente zoals verwacht opnieuw onveranderd. Op de financiële markten wordt gespeculeerd dat de centrale bank in Frankfurt in het voorjaar, mogelijk al in maart, met een renteverlaging komt nu de inflatie sterk is afgekoeld.

Maar volgens Lagarde blijft de ECB dus voorzichtig. “Moeten we onze waakzaamheid verlagen? Nee, absoluut niet”, stelde ze in een toelichting op het besluit. Lagarde wees onder meer op de effecten van de loonstijgingen op de inflatie, maar ook de geopolitieke spanningen waardoor bijvoorbeeld de energieprijzen weer sterk kunnen stijgen.

Binnen de ECB werd volgens de Française bij de vergadering dan ook “helemaal niet gediscussieerd” over een renteverlaging. “Daar was geen debat over.” Er is volgens haar nog meer werk nodig. Lagarde benadrukte verder dat de ECB bij elke beleidsvergadering kijkt naar de gegevens om het rentebesluit op te baseren.

De ECB heeft de rente in de eurozone verhoogd naar het hoogste niveau ooit. Volgens de bank zal de rente op een “voldoende restrictief niveau blijven zolang als nodig is” om de inflatie terug te krijgen naar de doelstelling van 2 procent.

In een commentaar schreef ING-econoom Carsten Brzeski dat Lagarde verwachtingen voor “agressieve renteverlagingen” op de markt heeft getemperd. ING denkt nu dat de ECB in juni volgend jaar met een eerste verlaging komt.

De Amerikaanse Federal Reserve en de Britse centrale bank namen deze week eveneens opnieuw een pauze bij het verhogen van de rente.