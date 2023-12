Federale rechtbank: Musk moet getuigen over aankoop Twitter

Elon Musk moet getuigen in een onderzoek van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) naar zijn aankoop van Twitter. Dat heeft een federale rechter in San Francisco bepaald. De beurswaakhond had Musk aangeklaagd om Musk tot een getuigenis te dwingen, aangezien de eigenaar van het socialemediaplatform dat eerder niet wilde.

Twitter, dat inmiddels X heet, werd vorig jaar door Musk gekocht voor 44 miljard dollar. De SEC onderzoekt of dat is gebeurd volgens de regels die voor beleggers gelden. Centraal staan aandelen van Twitter die Musk kocht voorafgaand aan de uiteindelijke aankoop.

In het kader van dat onderzoek moest Musk in september al getuigen, maar toen kwam hij niet opdagen. De onderzoekers hebben toen naar eigen zeggen nog geprobeerd een nieuwe datum in te plannen, maar zonder resultaat. Daarna weigerde Musk om ├╝berhaupt met de SEC te praten.

De federale rechter riep de SEC en Musk op er onderling uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan zou de rechter de kant van de beurswaakhond kiezen. Dat betekent dat Musk gedwongen zou worden een getuigenis af te leggen.