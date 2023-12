Google begint bouw van datacenter in Winschoten

In het Groningse Winschoten is donderdag formeel de bouw gestart van een nieuw datacenter van Google. Het wordt een ‘satelliet’ van het grote complex in de Eemshaven in dezelfde provincie. Google steekt naar eigen zeggen 600 miljoen euro in het nieuwe gebouw. Het zou enkele tientallen banen opleveren.

Google werkt ook aan een datacentrum aan de westkant van de stad Groningen. Het bedrijf heeft ook een complex in het Noord-Hollandse Middenmeer. In totaal werken er 670 mensen. Google zegt in ongeveer tien jaar tijd zo’n 3,8 miljard euro te hebben ge├»nvesteerd “in datacenters en de bijbehorende digitale infrastructuur in Nederland”.