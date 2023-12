Hulpsite Geldfit: verdrievoudiging van mensen met geldvragen

Meer dan 45.000 mensen hebben dit jaar financiƫle hulp gezocht bij de instantie Geldfit, drie keer zoveel als vorig jaar. Dat meldde het initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute, een samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven en andere instellingen om mensen met zorgen over schulden te helpen.

Mensen zochten vooral contact vanwege de hoge energiekosten en inflatie. Ondernemers belden naar aanleiding van belastingschulden uit de coronaperiode. Volgens de hulporganisatie kunnen veel mensen hun energierekening niet of nauwelijks meer betalen. “Met de winter in het vooruitzicht en het verdwijnen van het prijsplafond verwacht Geldfit dat deze zorgen verder toenemen”, aldus de organisatie. “We hoorden het afgelopen jaar vaak dat mensen de verwarming niet aan durfden te zetten, omdat ze bang waren voor een hoge energierekening. Anderen zaten in huis met hun jas aan of gingen bij hun sportclub douchen”, vervolgt Geldfit.

Ook zijn veel mensen bezorgd over de hoge inflatie. De hulporganisatie kreeg ook veel vragen van gepensioneerden die niet rond kunnen komen. Ook zijn er mensen die niet naar een dokter durven te gaan door de hoge ziektekosten. Mensen die zijn opgelicht en mensen met verslavingsproblemen kwamen ook regelmatig voor.