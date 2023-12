Luchtvaartautoriteit: schrap 1 op 3 vluchten Parijs Orly om staking

De Franse burgerluchtvaartautoriteit DGAC heeft luchtvaartmaatschappijen gevraagd ongeveer een derde van de vluchten via Parijs Orly te annuleren. Aanleiding is een geplande staking door Franse luchtverkeersleiders op die luchthaven.

Volgens DGAC moeten reizigers daardoor rekening houden met verstoringen en vertragingen. Ook vraagt de autoriteit reizigers om hun reis waar het kan uit te stellen. Ook het vliegveld van de West-Franse stad Brest wordt getroffen, verwacht DGAC, dat daar vraagt om het schrappen van de helft van de vluchten.

Vakbonden zijn het niet eens met het plan om alle vluchten van luchtvaartmaatschappij Air France vanaf 2026 via luchthaven Charles de Gaulle te laten vliegen. Air France voerde via Orly met name binnenlandse vluchten uit. Maar tussen 2019 en 2023 nam de vraag af en daalde het verkeer op die routes met 40 procent.