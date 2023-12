Moderna stijgt op Wall Street om veelbelovend huidkankervaccin

Moderna behoorde donderdag tot de stijgers op Wall Street met een plus van 9,3 procent. De Amerikaanse vaccinmaker meldde veelbelovende onderzoeksresultaten van een nieuwe behandeling tegen huidkanker. Het gaat om een vaccin dat Moderna samen met branchegenoot Merck heeft ontwikkeld. Daarmee zou de kans op terugkeer van huidkanker flink worden verminderd.

De algehele stemming op Wall Street was verder voorzichtig positief na sterke koerswinsten een dag eerder. Die waren toen het gevolg van een goed ontvangen rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield zoals verwacht de rente opnieuw onveranderd. Wel lieten de beleidsmakers doorschemeren dat de rente volgend jaar waarschijnlijk harder omlaaggaat dan eerder verwacht. Die boodschap zorgde voor een jubelstemming bij Amerikaanse beleggers.

Zij kregen daar donderdag nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt bij te verwerken. Daaruit bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering is gedaald tot 202.000. Economen hadden in doorsnee gerekend op 220.000, hetzelfde aantal als een week eerder. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente verder op te schroeven of voor een langere tijd op een hoog niveau te houden.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 0,4 procent hoger af op 37.248,35 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 4719,55 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 14.761,56 punten.

Adobe daalde 6,4 procent. Beleggers waren niet te spreken over de teleurstellende winst- en omzetverwachtingen die de softwarefabrikant afgaf. Dat gold voor zowel het huidige kwartaal als voor het gehele boekjaar 2024.

Occidental Petroleum won 2,7 procent. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beurslegende Warren Buffett, heeft in de afgelopen tijd bijna 10,5 miljoen aandelen van het olieconcern gekocht. Berkshire is al enige tijd aandeelhouder van Occidental.

Meta Platforms zakte 0,5 procent. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram heeft nu berichtendienst Threads ook beschikbaar gesteld in Europa. Meta kwam in de zomer al met de berichtendienst, die als rivaal wordt gezien van Elon Musks X.

De euro was 1,0991 dollar waard, tegen 1,0996 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 3,2 procent meer waard op 71,71 dollar. Brentolie steeg 3,3 procent in prijs tot 76,71 dollar per vat.