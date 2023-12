Rabobank: prijzen koophuizen stijgen weer door beperkt aanbod

De prijzen van koophuizen zijn sinds afgelopen zomer weer gestegen. De dip in de huizenprijzen duurde daarmee slechts één jaar, waarin de prijzen met ruim 6 procent zijn gedaald. Dat melden de economen van RaboResearch in het Kwartaalbericht Woningmarkt.

Volgens de economen zullen de huizenprijzen in 2024 naar verwachting de piek van vorig jaar zomer weer evenaren. Dat komt doordat kopers volgend jaar meer kunnen lenen, terwijl het woningaanbod beperkt blijft. Voor heel 2023 komen de huizenprijzen vermoedelijk nog 2,8 procent lager uit dan vorig jaar, om in 2024 en 2025 te stijgen met 4,5 procent.

In 2023 verbeterde de betaalbaarheid van woningen, zegt Stefan Groot, econoom bij RaboResearch. “De hypotheekrentes bewogen dit jaar wat rustiger vergeleken met 2022. En de cao-lonen namen flink toe als reactie op de hoge inflatie. Hoewel de prijzen van koopwoningen dus alweer stijgen, zijn huizen nu gemiddeld nog wel goedkoper dan vorig jaar.”

Volgend jaar kunnen huishoudens volgens Groot opnieuw meer lenen, terwijl het aanbod krap blijft. “Het aanbod van bestaande koopwoningen loopt terug en de nieuwbouw neemt nog geen vlucht. De krapte houdt waarschijnlijk aan tot na 2030.”

Ook de schatting voor het aantal woningtransacties is naar boven bijgesteld. “Eerder gingen we voor 2023 uit van 180.000 transacties. Het lijkt er nu op dat er dit jaar uiteindelijk 183.000 bestaande koophuizen van eigenaar wisselen. Voor 2024 gaan we nu niet uit van 170.000 transacties, maar van 180.000. Na volgend jaar trekt dat aantal naar verwachting weer aan. Voor 2025 voorzien we 184.000 transacties.”