VS starten onderzoek naar half miljoen Volkswagens en Audi’s

De Amerikaanse toezichthouder op de autoveiligheid NHTSA gaat onderzoek doen naar 447.000 auto’s van Volkswagen en Audi na meldingen van brandstoflekken. Het is de vraag of de Volkswagen-groep de kwestie goed heeft aangepakt door een terugroepactie in 2016.

De NHTSA zei dat er 79 klachten zijn binnengekomen over lekkages en soortgelijke problemen bij Audi A3’s en Volkswagen Golf’s die zijn gebouwd in de jaren 2015 tot 2020.

In 2016 riep de autofabrikant al 110.000 auto’s van die modellen terug om de problemen. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of dat effectief genoeg is gebleken en of er problemen met de veiligheid zijn.

Volkswagen heeft nog niet gereageerd op het onderzoek.