X-alternatief Threads nu beschikbaar in Europa

Berichtendienst Threads is sinds donderdagmiddag beschikbaar in Europa. Socialmediabedrijf Meta kwam in de zomer met de dienst, dat als rivaal wordt gezien van X.

Eerder mocht de berichtendienst nog niet in de Europese Unie worden gebruikt, omdat Meta, het moederbedrijf van onder meer Instagram en Facebook, nog niet voldeed aan de strenge privacywetgeving. Eerder deze maand meldde de krant The Wall Street Journal dat Meta een oplossing had gevonden voor de privacyregels waar het platform aan moet voldoen.

Het platform is gekoppeld aan Instagram. Gebruikers kunnen Threads gebruiken via hun profiel op de fotoapp. Het is ook mogelijk om berichten op het platform te zien zonder een profiel op Instagram te hebben, maar mensen kunnen dan bijvoorbeeld zelf geen berichten plaatsen. Topman Mark Zuckerberg van Meta zei in oktober dat Threads iets minder dan 100 miljoen gebruikers had.

Naast Meta proberen ook andere bedrijven te concurreren met X. Twitter-oprichter Jack Dorsey lanceerde bijvoorbeeld eerder dit jaar de berichtendienst Bluesky.