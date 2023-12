ACM: zorgvuldig kijken naar overname RTL Nederland door DPG Media

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal zorgvuldig kijken naar de geplande overname van RTL Nederland door DPG Media. Volgens een woordvoerder van de ACM moet de overname ter waarde van 1,1 miljard euro nog wel officieel worden voorgelegd aan de mededingingsautoriteit.

De deal is onder voorbehoud van goedkeuring door de ACM. De woordvoerder zegt dat een wettelijk fusieproces doorlopen zal worden door de ACM waarbij marktonderzoek wordt gedaan.

RTL Nederland stond al in de etalage. Een eerder plan van mediabedrijf Talpa om met RTL samen te gaan keurde de ACM af omdat zij bij een fusie te veel macht zouden krijgen op de televisie- en reclamemarkt.

DPG Media heeft met RTL Group afgesproken dat de naam RTL behouden blijft. DPG Media heeft het voornemen om RTL Nederland en RTL Nieuws onder leiding van Sven Sauvé als nieuwe divisie aan DPG Media toe te voegen. Bij DPG Media werken 6000 mensen. RTL Nederland heeft achthonderd medewerkers.

Het Commissariaat voor de Media laat weten de ACM graag bij te staan met het onderzoek naar de geplande overname. “Wij hebben geen formele rol in het fusieproces”, stelt de zegsman van de mediawaakhond. “Maar we hebben wel een visie op het feit dat de Nederlandse media in het bezit zijn van steeds minder partijen. Ook moet je bij zo’n geplande overname rekening houden met alle Europese regelgeving op dit gebied.”