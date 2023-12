Bond van Adverteerders ‘positief-kritisch’ over overname RTL

De Bond van Adverteerders is “positief-kritisch” over de geplande overname van RTL Nederland door DPG Media. Beide bedrijven vullen elkaar aan en dat kan voor adverteerders aantrekkelijk zijn, stelt de bond.

“DPG en RTL zijn complementair”, zegt woordvoerder Henriette van Swinderen van de Bond van Adverteerders. “DPG is vooral actief in print en radio, RTL is gespecialiseerd in televisie en streamingdiensten. Dat levert voor adverteerders diverse crossmediale mogelijkheden op. Campagnes op televisie kunnen ondersteund worden door advertenties in kranten of tijdschriften. Dat heeft een versterkend effect.”

De grote vraag is vooralsnog welke gevolgen de overname gaat hebben voor de concurrentieverhoudingen in de mediawereld. “Er ontstaat een nieuwe, grote speler die die positie ook kan misbruiken”, aldus Van Swinderen. “Maar we gaan ervan uit dat deze overname vooral voordelen biedt voor adverteerders.”