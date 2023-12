Duitse vakbond dreigt met winkelstakingen tijdens kerstperiode

De grote Duitse vakbond Verdi dreigt met stakingen van winkelpersoneel tijdens de kerstperiode, die erg belangrijk is voor winkelbedrijven. De bond is in een slepend conflict verwikkeld met werkgevers over hoger loon en andere cao-eisen.

Verdi-voorzitter Frank Werneke zei tegen de krant Augsburger Allgemeine dat werkgevers een arbeidsovereenkomst moeten sluiten, want anders zal het werk neergelegd worden met de kerst en de periode daarna. Verdi heeft de voorstellen van de werkgevers tot dusver als onvoldoende bestempeld.

In de Duitse detailhandel werken miljoenen mensen. Er is al gestaakt in distributiecentra van grote supermarkten, wat soms heeft geleid tot lege schappen in winkels.