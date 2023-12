FNV: cao-onderhandelingen met NS gaan verder in het nieuwe jaar

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het spoorwegpersoneel van NS gaan in het nieuwe jaar verder. Dat meldt bestuurder Henri Janssen van vakbond FNV. Volgens hem liggen de vakbonden en het spoorbedrijf nog te ver uit elkaar om tot een akkoord te komen. “Maar wij willen kijken wat mogelijk is om er zonder staking uit te komen”, aldus de vakbondsman.

De onderhandelingen hadden vrijdag afgerond moeten worden. Volgens Janssen zijn er belangrijke onderwerpen besproken, maar zijn er voor wat betreft salaris nog geen stappen gezet. De cao-partijen hebben nog gekeken om de gesprekken volgende week voort te zetten, maar dat was agendatechnisch niet mogelijk. Daarom worden de onderhandelingen over het kerstreces heen getild. Op 8 januari wordt verder gepraat.

Eerder op de dag kwam naar buiten dat de NS een nieuw loonbod had gedaan. Bestuurder van vakbond VVMC Wim Eilert, eveneens betrokken bij de onderhandelingen, noemde dat een stap. “Weliswaar nog niet groot genoeg, maar het kan een reden zijn om de gesprekken vandaag nog niet te beĆ«indigen”, zei hij daar toen over. Een woordvoerster van VVMC zegt nu dat de bond “verre van tevreden is”, maar dat er nog wel een deur open staat.

Zowel VVMC als FNV geeft aan dat de NS meer tijd nodig had om een en ander uit te zoeken, financieel en juridisch. Het spoorbedrijf laat via een woordvoerster weten dat de onderhandelingen gaan over “belangrijke onderwerpen voor collega’s” en dat dit proces dan ook “zorgvuldig doorlopen moet worden”.

De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van tegen de 10 procent, maar NS wil tot dusver niet verder gaan dan 4 procent. Daarnaast eist FNV automatische prijscompensatie. Vorig jaar september staakte NS-personeel nog om looneisen, toen voor de huidige cao. Reizigers in heel Nederland hadden hier last van. Uiteindelijk wist het personeel ruim 9 procent meer loon te bedingen tot eind dit jaar.