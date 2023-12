FNV: wantoestanden bij onderaannemers PostNL

Onderaannemers van PostNL houden zich “massaal” niet aan de cao. Dat zegt vakbond FNV. Pakketbezorgers ontvangen structureel te weinig loon en sommige chauffeurs beschikken niet eens over een rijbewijs, aldus FNV in een zwartboek over wantoestanden bij PostNL.

Zowel de pakketbezorging als het vervoer per vrachtwagen tussen de verschillende PostNL-depots werd onderzocht. Aanvankelijk gebeurde dat vooral aan de hand van meldingen van werknemers. Omdat er zoveel mis bleek bij de onderaannemers, werden later steekproeven uitgevoerd.

De grootste problemen doen zich voor met onderaannemers die hun personeel te weinig uitbetalen. Zo bleek een bedrijf in Deventer meer dan vijftig Filipijnse chauffeurs in dienst te hebben die voor PostNL reden. Zij hadden recht op een beloning volgens de Nederlandse cao voor het beroepsgoederenvervoer, maar ontvingen die niet. De chauffeurs kregen daardoor per maand 1200 euro te weinig uitbetaald en liepen ook nog eens 800 euro aan verblijfkosten mis.

Ook komt herhaaldelijk voor dat overuren niet door onderaannemers worden vergoed, urenregistraties niet kloppen en vakantiedagen niet worden uitbetaald. Onderaannemers klagen op hun beurt over de lage tarieven die ze van PostNL ontvangen, waardoor ze de cao niet zeggen te kunnen naleven.

PostNL laat in een reactie weten dat het zich niet herkent in de kritiek. Het zwartboek bevat volgens het bedrijf veel voorbeelden van jaren terug. “Er wordt een beeld geschetst van PostNL dat wat ons betreft totaal niet strookt met de werkelijkheid.”