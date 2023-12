Franse bankpresident: ECB zal geduld hebben met verlagen rente

De Europese Centrale Bank (ECB) zal geduld hebben met het verlagen van de rente en zich daarbij laten sturen door economische gegevens. Dat heeft de Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau gezegd. De ECB hield donderdag de rente in de eurozone opnieuw onveranderd en op de financiële markten wordt verwacht dat in het voorjaar de rente verlaagd zal worden, omdat de inflatie sterk is afgezwakt.

Hij stelde dat verdere renteverhogingen voorbij zijn, tenzij er grote inflatieschokken plaatsvinden. “Maar dat betekent nog geen snelle renteverlaging”, aldus Villeroy de Galhau tegen de Franse radio. “We worden niet gestuurd door een kalender, maar door data.”

Volgens Villeroy de Galhau zijn er “bergen, dalen en plateaus” als het gaat om rentebeleid. “Nu zitten we op een plateau en we moeten onszelf de tijd geven om van het uitzicht te genieten, om het effect van monetair beleid te waarderen.”

ECB-president Christine Lagarde temperde donderdag ook al de verwachtingen voor een spoedige renteverlaging door te stellen dat waakzaamheid bij de inflatie geboden blijft. Ook verklaarde ze dat binnen het ECB-bestuur niet is gediscussieerd over een verlaging. Lagarde benadrukte verder dat bij elke beleidsvergadering wordt gekeken naar de economische cijfers om het rentebesluit op te baseren.