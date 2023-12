H&M verkoopt minder kleding door afnemende vraag

De Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft de verkopen in het afgelopen kwartaal zien dalen. Consumenten gaven minder uit in de H&M-winkels. Ook kampte het bedrijf nog met het vertrek uit Rusland.

De omzet van H&M daalde in de periode september tot en met november met 4 procent tegen constante wisselkoersen. Dat was in lijn met wat marktkenners hadden verwacht. Exclusief de gestaakte activiteiten in Rusland en Belarus namen de verkopen met 1 procent af. In dezelfde periode vorig jaar werden de verkopen nog aangejaagd door een tijdelijke heropening van de winkels in Rusland, voordat het bedrijf zich definitief terugtrok uit dat land.

H&M waarschuwde eerder al voor lagere verkopen vanwege het warme septemberweer in grote delen van Europa. Door die vaak zomerse temperaturen kochten klanten minder kleding uit de najaarscollectie. In november begon H&M wel met de geleidelijke heropening van winkels in Oekraïne. Die werden in februari 2022 gesloten na de Russische invasie in dat land.

De Zweedse retailer heeft ook moeite om de omzetgroei van concurrent Inditex bij te houden. Het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara, Pull & Bear en Bershka meldde eerder week nog een stijging van 7 procent van de verkopen. Dat was wel de kleinste omzetgroei in drie jaar. H&M heeft ook te maken met felle concurrentie van de Chinese webwinkel Shein, die wereldwijd klanten wint door kleding tegen spotprijzen aan te bieden.