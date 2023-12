IEA: steenkoolverbruik daalt vanaf volgend jaar na record in 2023

Het wereldwijde verbruik van steenkool daalt vanaf volgend jaar, verwacht het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport. Ondanks verduurzamingsmaatregelen van vele landen gaat 2023 nog wel de boeken in als een recordjaar voor het verbruik van de flink vervuilende fossiele brandstof. Europese landen en de Verenigde Staten brachten hun verbruik al flink terug, maar Aziatische grootmachten als China en India zijn daar nog niet aan toe.

China (plus 5 procent), India (plus 8 procent) en Indonesiƫ (plus 11 procent) gebruikten dit jaar nog duidelijk meer steenkool om aan energie te komen dan in 2022. Daarmee maakten ze op wereldniveau een daling van ruim een vijfde in zowel Europa als de VS ongedaan. Het totale steenkoolverbruik komt dit jaar uit op 8,5 miljard ton, een stijging van 1,4 procent.

Volgens het IEA wordt 2024 het jaar van de omslag. “Dan verwachten we het begin van een dalende trend te zien”, staat in het rapport. Daarbij helpt volgens de organisatie mee dat er steeds meer energie uit zon en wind wordt opgewekt.

In Nederland nam vorig jaar het verbruik van steenkool toe om het gemis van gasleveringen uit Rusland op te vangen, maar dat is dit jaar alweer genormaliseerd.

Bijna tweehonderd landen sloten eerder deze week op de klimaattop in Dubai een akkoord met daarin een oproep tot “een transitie weg van fossiele brandstoffen” in energiesystemen. Naast steenkool horen ook gas en olie bij de grootste veroorzakers van klimaatverandering.