In Europa voorlopig geen terugroepactie voor Tesla’s om Autopilot

Tesla hoeft in Europa voorlopig geen auto’s terug te roepen om de problemen met bestuurdersassistentiesysteem Autopilot. De Nederlandse overheidsdienst RDW, die in Europa de goedkeuring voor Tesla’s verzorgt, zegt dat daar vooralsnog geen plannen voor zijn. Volgens de RDW is het Autopilot-systeem in Europa anders dan in de Verenigde Staten, waar eerder deze week wel ruim 2 miljoen Tesla’s werden teruggeroepen.

De terugroepactie volgde op de vaststelling van de Amerikaanse toezichthouder NHTSA dat de Autopilot niet veilig genoeg is en kan leiden tot een grotere kans op ongevallen. Het systeem is bedoeld om auto’s automatisch binnen hun rijstrook te laten sturen, accelereren en remmen. Tesla zei via een draadloze verbinding de software van de Autopilot te gaan updaten om het probleem in de VS op te lossen.