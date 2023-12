Parkeerapp EasyPark meldt op 10 december te zijn getroffen door een cyberaanval. Als gevolg daarvan is data van klanten gelekt. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, adressen en e-mailadressen.

Volgens EasyPark is een deel van de klanten getroffen, maar het is nog onbekend om hoeveel mensen het gaat. Naast persoonsgegevens zijn ook “enkele cijfers” van IBAN- of creditcardnummers gelekt. EasyPark benadrukt dat er geen betalingen mogelijk zijn met deze onvolledige gegevens.