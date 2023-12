Krimp economische bedrijvigheid eurozone neemt toe

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in december sterker gekrompen dan een maand eerder. Dat kwam vooral doordat de activiteit in de dienstensector sterker afnam. De krimp in de industriesector bleef ongewijzigd, meldde marktonderzoeker S&P Global.

De kans is daardoor groter geworden dat de economie van de eurozone in het laatste kwartaal opnieuw is gekrompen en daarmee in een recessie is beland. Van een recessie is sprake bij twee kwartalen op rij van economische neergang.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, daalde deze maand naar een stand van 47, van 47,6 een maand eerder. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Economen hadden gerekend op een kleinere krimp voor december.

“De cijfers schetsen een ontmoedigend beeld, nu de economie van de eurozone geen duidelijke tekenen van herstel vertoont”, zei Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom van Hamburg Commercial Bank in een toelichting. “De kans dat de eurozone sinds het derde kwartaal in een recessie zit, blijft daarmee zeer hoog.”

Duitsland, de grootste economie van het eurogebied en de belangrijkste handelspartner van Nederland, liet deze maand ook een diepere krimp zien. In Frankrijk, de tweede economie van de eurozone, viel de krimp ook sterker uit dan een maand geleden. Voor beide landen dreigt een recessie.