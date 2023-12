Loonstijgingen nieuwe cao’s vallen weer lager uit

De loonstijgingen in nieuwe cao’s zijn ook afgelopen maand lager uitgevallen dan eerder dit jaar het geval was. Dat past volgens werkgeversorganisatie AWVN in de dalende trend die afgelopen zomer is ingezet, na anderhalf jaar met steeds harder stijgende lonen. De afgenomen inflatie en verslechtering van de economie zorgen nu voor kleinere salarisverhogingen.

De gemiddelde loonstijging die in november in cao’s werd afgesproken kwam uit op 7,1 procent. Dat is lager dan de groei van gemiddeld 8 procent van de maand ervoor, wat de boeken inging als de grootste toename van de afgelopen jaren. In september kwam wel al een einde aan de maandenlange reeks van steeds verder oplopende loonstijgingen.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne liep de inflatie snel op. Dat werd deels gecompenseerd door loonstijgingen, al gebeurde dat volgens AWVN met vertraging. In de loop van dit jaar is de inflatie steeds verder afgekoeld, wat nu ook tot uiting komt in de beperkte toename van cao-lonen. Ook een toename van het aantal faillissementen en andere economische onzekerheden dragen hier volgens de werkgeversorganisatie aan bij.

De huidige loonstijgingen zijn historisch gezien nog wel altijd ongekend hoog. In de cao’s van dit jaar is gemiddeld een loonsverhoging van 7,4 procent afgesproken. Vorig jaar was dat 3,8 procent.