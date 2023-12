Mediadeskundige: overname RTL door DPG ‘zorgelijke ontwikkeling’

De geplande overname van RTL Nederland door DPG Media is een “zorgelijke ontwikkeling”, vindt Mark Boukes, universitair hoofddocent Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. “De diversiteit van het nieuwsaanbod kan hierdoor in het gedrang komen.”

Kranten en televisiezenders zullen in handen komen van een steeds kleinere groep uitgevers en dat kan uiteindelijk ten koste gaan van de pluriformiteit in het Nederlandse medialandschap, zegt Boukes. Grote vraag is volgens hem of de uitgevers ook directe invloed gaan uitoefenen op het televisienieuwsaanbod. “Welke gevolgen gaat dit hebben voor de RTL-programma’s?”, vraagt Boukes zich af.

De overname kan mogelijk wel een positief effect hebben op de nieuwsvoorziening bij RTL, zegt hij. “Misschien draagt dit bij aan meer inhoudelijke programma’s, minder Masked Singer en meer nieuws en opinie”.