NS verhoogt loonbod, acties op korte termijn mogelijk van de baan

Er lijkt schot te zitten in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het spoorwegpersoneel van de NS. De NS heeft een nieuw loonbod gedaan en wil nu ook de zware beroepen tegemoetkomen.

De onderhandelingen leken muurvast te zitten en zouden vrijdag worden afgerond. Spoorwegvakbond VVMC, die zelfs al dreigde met acties tijdens de feestdagen, ziet nu wellicht aanleiding om verder te praten.

De NS heeft zijn loonbod inmiddels verhoogd tot 4 procent, volgens VVMC-bestuurder Wim Eilert. “Dat is een stap. Weliswaar nog niet groot genoeg, maar het kan een reden zijn om de gesprekken vandaag nog niet te beĆ«indigen.”

Ook FNV-onderhandelaar Henri Janssen is eventueel bereid om na vrijdag verder te praten. “Mochten we er vandaag niet uitkomen, dan kan het zijn dat er voldoende progressie is geweest om een nieuwe dag te plannen. Er zit beweging in, maar het is lastig te voorspellen welke kant het op gaat. Het wordt spannend voor de NS’ers.”

Vorig jaar september ging NS-personeel al in staking vanwege looneisen. Reizigers in heel Nederland hadden hier last van.