OCI keldert op Damrak na nieuws over verkoop belang dochterbedrijf

Kunstmestfabrikant OCI behoorde op de laatste handelsdag van de week tot de sterkste dalers op het Damrak. Het aandeel kelderde ruim 13 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat staatsoliebedrijf Adnoc uit de Verenigde Arabische Emiraten een groter belang neemt in dochterbedrijf Fertiglobe van OCI. Na afronding van de aankoop ter waarde van 3,6 miljard dollar heeft Adnoc ruim 86 procent van het bedrijf in handen.

Persbureau Bloomberg meldde donderdag al op basis van ingewijden dat er gesprekken werden gevoerd tussen beide bedrijven. Daarop schoot de koers van OCI in de MidKap omhoog met ruim 17 procent. De kunstmestproducent is grotendeels in handen van de Egyptische miljardair Nassef Sawiris. Eerder dit jaar kwam OCI onder vuur te liggen door de activistische belegger Jeffrey Ubben, die van mening is dat het aandeel fors wordt ondergewaardeerd.

De stemming op de Europese beurzen was verder wisselend. Beleggers kauwen nog na op een reeks van rentebesluiten van de centrale banken. Donderdag hielden de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England hun rentetarieven zoals verwacht opnieuw ongewijzigd. Beide centrale banken gaven echter aan dat er nog niet wordt gedacht over renteverlagingen. Beleggers hadden echter wel gehoopt op hints over mogelijke renteverlagingen in het nieuwe jaar.

De AEX stond aan het einde van de handelsdag 0,4 procent hoger op 793,13 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 915,03 punten. De beurs in Frankfurt sloot vrijwel vlak, Parijs steeg 0,3 procent bij, Londen verloor 1 procent.

Bovenaan de AEX stonden chipbedrijven Besi, ASMI en ASML met plussen tot 2,3 procent. De Amerikaanse zakenbank Citi schroefde de koersdoelen voor de Nederlandse chipbedrijven op.

In de MidKap stond Air France-KLM tussen de stijgers (plus 1,6 procent), net als een dag eerder. Donderdag bracht de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie een handelsupdate naar buiten. Daarin liet het bedrijf weten het operationele resultaat in de komende vijf jaar met 2 miljard euro te willen verbeteren.

De euro was 1,0914 dollar waard, tegen 1,0996 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 71,42 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper, op 76,51 dollar.