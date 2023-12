Onderzoek: CO2-uitstoot per e-commercepakket flink afgenomen

De CO2-uitstoot voor het laatste stukje van het bezorgingstraject van een e-commercepakket, de zogeheten last mile, is in de afgelopen vijf jaar flink gedaald. De uitstoot per pakket bedraagt nu gemiddeld 100 gram CO2 per pakket. Dat is 56 procent minder dan in 2018. Dat meldt brancheorganisatie Thuiswinkel.org op basis van een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Topsector Logistiek en verschillende vervoerders en webwinkels.

De afname in CO2-uitstoot komt volgens Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org, met name door een verhoogde efficiƫntie in de last mile. Zo zijn er volgens haar meer depots bijgekomen en meer voertuigen met een lagere uitstoot. Ook zorgen kleinere verpakkingen ervoor dat er meer pakketten in de vervoersmiddelen passen en er zijn stappen gezet op het gebied van elektrificering en fietsbezorging.

Ten Ham wijst er verder op dat bezorging bij een afhaalpunt niet altijd klimaatvriendelijker is. Gemiddeld genomen zorgt het laten bezorgen van een online bestelling bij een afhaalpunt voor 10 procent minder CO2-uitstoot dan de bestelling laten thuisbezorgen. Maar het is afhankelijk van het vervoermiddel van de consument of het bezorgen bij een afhaalpunt ook echt beter is voor het milieu. Wanneer het pakket wordt opgehaald met een benzineauto is dat namelijk niet het geval.

Het is volgens de brancheorganisatie het beste om een pakket lopend of met de fiets op te halen bij een afhaalpunt. “Lukt dat om een reden niet, laat het pakket dan liever thuisbezorgen”, aldus Ten Ham. Uit het onderzoek blijkt volgens haar ook dat maar een relatief klein deel van alle pakketten in de last mile zonder CO2-uitstoot bezorgd wordt, bijvoorbeeld door een bus op groene stroom of met de fiets. Daar valt volgens haar nog winst te behalen. De e-commercesector streeft er nu naar om de CO2-uitstoot in de last mile te verminderen met 90 procent in 2030.