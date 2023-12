Prosus en Shell in kopgroep positieve AEX

Techinvesteerder Prosus en olie- en gasconcern Shell behoorden vrijdag tot de grootste stijgers in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. Prosus profiteerde van sterke koersstijgingen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft, en klom 1,7 procent. Shell won 1 procent, mede dankzij enige stabilisatie van de olieprijzen na de sterke daling in de afgelopen twee maanden.

De reeks van rentebesluiten van de centrale banken galmde ook nog na op de beursvloeren. Donderdag hielden de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England hun rentetarieven zoals verwacht opnieuw ongewijzigd. Beide centrale banken gaven echter aan dat er nog niet wordt gedacht over renteverlagingen. Beleggers hadden echter wel gehoopt op hints over mogelijke renteverlagingen in het nieuwe jaar.

Eerder deze week gaf de Amerikaanse centrale bank namelijk wel aan dat de rente in de Verenigde Staten in 2024 waarschijnlijk harder omlaaggaat dan eerder werd verwacht. Die boodschap zorgde voor een jubelstemming op Wall Street.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 793,79 punten. De MidKap won ook 0,5 procent, tot 924,28 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent.

Ook ASMI, Besi en ASML deden het goed, met plussen tot 1 procent. De Amerikaanse zakenbank Citi schroefde de koersdoelen voor de Nederlandse chipbedrijven op. Unilever verloor 0,2 procent. Volgens persbureau Reuters voert het levensmiddelenconcern vergevorderde gesprekken over de verkoop van Elida Beauty, de divisie achter onder meer wattenstaafjesmerk Q-tips en Zwitsal. Gegadigde voor de divisie zou de Amerikaanse investeerder Yellow Wood Partners zijn.

Voor RoodMicrotec is het de laatste handelsdag op de beurs. De Nederlandse toeleverancier voor de chipsector wordt ingelijfd door het Italiaanse Microtest. Microtest liet in juni al weten RoodMicrotec te kopen voor bijna 29 miljoen euro en het bedrijf van de beurs te halen.

In Stockholm daalde H&M 0,3 procent. De Zweedse kledingketen zag de verkopen in het afgelopen kwartaal dalen.

De euro was 1,0999 dollar waard, tegen 1,0996 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 71,77 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 76,83 dollar.