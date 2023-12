Rechter legt tabaksfabrikant BAT boete op van 107 miljoen euro

Tabaksfrabrikant British American Tobacco (BAT) heeft een boete van 107 miljoen euro in een geschil met de Belastingdienst. Dat bevestigt het bedrijf achter merken als Lucky Strike en Dunhill na een uitspraak van de rechtbank in Noord-Holland. Volgens de rechter is de winst van BAT ruim 1,8 miljard euro hoger dan bij de Belastingdienst bekend was. Bovenop de boete moet over de winst ook nog belasting worden betaald.

BAT heeft firma’s in Nederland en in het buitenland. Voor de vele transacties die er tussen de bedrijven plaatsvinden voor het maken en distribueren van de producten die de tabaksfabrikant maakt, hebben zij vergoedingen met elkaar afgesproken. De Belastingdienst vindt dat een deel van die vergoedingen niet als “zakelijk” kunnen worden gezien. Dat betekent dat er meer is betaald dan de marktprijs.

De Nederlandse tak van BAT zou daardoor te veel kosten van de winst hebben afgetrokken, waardoor een aantal jaren te weinig belasting is betaald. Ook is bij het overdragen van de activiteiten van de Nederlandse onderneming aan de groepsfirma in het Verenigd Koninkrijk onjuist aangifte gedaan.

De Belastingdienst zegt in een reactie “tevreden” te zijn met de uitspraak van de rechter. Het tegenovergestelde geldt voor BAT, laat een woordvoerder weten. Het bedrijf zegt een hoger beroep te overwegen en ook te voldoen aan de belastingwetgeving op alle markten waar het actief is.