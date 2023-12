Rentebesluiten centrale banken galmen nog na op Damrak

Op de Amsterdamse beurs galmen vrijdag nog de reeks van rentebesluiten van de centrale banken na. Donderdag hielden de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England hun rentetarieven zoals verwacht opnieuw ongewijzigd. Beide centrale banken gaven echter aan dat er nog niet wordt gedacht over renteverlagingen. Beleggers hadden echter wel gehoopt op hints over mogelijke renteverlagingen in het nieuwe jaar.

Eerder deze week gaf de Amerikaanse centrale bank in tegenstelling tot de ECB en Britse centrale bank wel aan dat de rente in de Verenigde Staten in 2024 waarschijnlijk harder omlaaggaat dan eerder werd verwacht. Die boodschap zorgde voor een jubelstemming op Wall Street.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin van de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen. De Aziatische beurzen lieten vrijdag overwegend winsten zien. De Nikkei in Tokio ging met een plus van 0,9 procent het weekeinde in. In Japan kromp de industrie in december voor de zevende maand op rij, maar de dienstensector liet wel groei zien. De Hang Seng-index in Hongkong steeg dik 2 procent.

De beurs in Shanghai verloor daarentegen 0,5 procent, ondanks een nieuw omvangrijk steunpakket van de Chinese centrale bank om de kwakkelende economie te ondersteunen. Daarnaast liet de Chinese industriƫle productie in november de sterkste groei zien in bijna twee jaar. De Chinese winkelverkopen namen vorige maand echter minder sterk toe dan gehoopt.

In Amsterdam staat Unilever in de belangstelling. Volgens persbureau Reuters voert het levensmiddelenconcern vergevorderde gesprekken over de verkoop van Elida Beauty, de divisie achter onder meer wattenstaafjesmerk Q-tips en Zwitsal. Gegadigde voor de divisie zou de Amerikaanse investeerder Yellow Wood Partners zijn. In mei nam deze investeerder ook al het verzorgingsmerk Suave van Unilever over.

Voor RoodMicrotec is het de laatste handelsdag op de beurs. De Nederlandse toeleverancier voor de chipsector wordt ingelijfd door het Italiaanse Microtest. Microtest liet in juni al weten RoodMicrotec te kopen voor bijna 29 miljoen euro en het bedrijf van de beurs te halen.

De euro was 1,0986 dollar waard, tegen 1,0996 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 71,76 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 76,82 dollar.